２３日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（５万９５８５円８６銭）に比べて６００円超下落した。５万８９００円台で推移している。日経平均は半導体関連の銘柄に買い注文が先行し、取引時間中として初めて６万円を突破したが、その後は大台到達に対する相場の過熱感が意識され、下落に転じている。