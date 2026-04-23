冬眠明けのクマの出没が増えています。東北各県の「出没警報」の発表は過去最速。なぜ今年は冬眠から覚めるのが早いのか、専門家に聞きました。山に行く機会が増えるゴールデンウイーク（GW）など春の行楽シーズンを迎える今、事前の備えが欠かせません。そこで今回の#みんなのギモンでは、「GWも警戒今年のクマの特徴は？」をテーマに解説します。■草刈り中に鉢合わせ、捜索中にケガ山粼誠アナウンサー「各地で冬眠から