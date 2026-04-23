犬を「人間扱い」しすぎる主なリスク5つ 犬に愛情をかけること自体は、もちろん悪いことではありません。ただし、「人ならこうだから犬も同じなはず」と考えてしまうと、犬の習性や体の仕組みとずれてしまうことがあります。 まずは、起こりやすいリスクをひとつずつ見ていきましょう。 1.健康リスクが増える 人間の食べ物は塩分や糖分、脂肪分が多いものが多く、犬にとっては負担になりやすい傾向があります。「