現地４月20日にサウジアラビアで開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）準決勝で、ヴィッセル神戸は前回王者のアル・アハリ・サウジ（サウジアラビア）と対戦。31分に武藤嘉紀が先制点を奪うも、62分、70分と失点を重ねて１−２で逆転負け。クラブ史上初の決勝進出はならなかった。この一戦に、直近のリーグ戦では負傷交代したものの、ヘッドギアを装着してフル出場した神戸GK前川黛也が、22日に自身のインス