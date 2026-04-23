KDDIと沖縄セルラーは、UQ mobileの「コミコミバリュー」「トクトクプラン2」の契約者を対象に、衛星との直接通信サービス「au Starlink Direct」を無料化する。適用は2026年5月利用分から。 「コミコミバリュー」もしくは「トクトクプラン2」を利用し、かつ「au Starlink Direct専用プラン＋／au Starlink Direct専用プラン」に加入しているユーザーが対象。手続きは不要で、2026年