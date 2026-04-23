きのう夜、山形県山形市のコンビニエンスストアでガムなどを盗んだとして、５０歳の男が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】万引きしたのはガムなど2点...無職の男(50)を現行犯逮捕（山形市） 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、山形市六日町に住む無職の男（５０）です。 警察によりますと、男はきのう午後９時５０分ごろ、山形市七日町のコンビニエンスストアで、ガムなど２点（販売価格合計４１９円）を盗んだ疑いが持た