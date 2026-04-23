フランクフルトに所属する日本代表MF堂安律が今夏に新天地を求める可能性があるようだ。22日、ドイツ紙『シュポルト・ビルト』が伝えている。現在27歳の堂安はフライブルクで3年間に渡って主力として活躍し、昨年夏に2024−25シーズンのブンデスリーガを3位で終えたフランクフルトへ活躍の場を移した。今シーズンはここまで公式戦37試合出場6ゴール6アシストという成績を残し、ブンデスリーガ年間ベストイレブン候補40名に名を