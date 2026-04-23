６月開幕の北中米ワールドカップ。果たして、日本はオランダ、チュニジア、スウェーデンと同居したグループFを突破できるのか。元JリーガーでW杯戦士の鄭大世氏にグループステージ３試合のスコア予想をしてもらいつつ、その根拠を示してもらった。対オランダ△０−０対チュニジア◯３−０対スウェーデン△０−０「日本はイングランドに勝っているので、オランダに間違いなく対策される。警戒された時に全然崩せない状態に