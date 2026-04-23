淡々と己の役割を全うしている村上。そんな大砲に元MLB選手から異論が飛んだ(C)Getty Images和製大砲の勢いが止まらない。去る4月21日（現地時間）に敵地で行われたダイヤモンドバックス戦で、ホワイトソックスの村上宗隆は9号ソロマーク。特大の一打は、4戦連発の豪快弾となった。【動画】打った瞬間！村上はメジャー最長となる特大アーチをチェックまさに「当たれば飛ぶ」という打席が続いている。出場26試合で、村上の打率