All About ニュース編集部は3月30日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「愛犬家・愛猫家の芸能人」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「愛猫家の印象が強い女性芸能人」ランキングを紹介します。【8位までのランキング結果を見る】2位：石田ゆり子／75票2位には、石田ゆり子さんがランクインしました。1969年生まれの石田さんは、長年にわたり俳優や声優として活躍。愛犬と保護猫たちとの暮らしを自身