テレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）でアシスタントを務める松岡朱里アナウンサー（24）が23日、働き方をテーマにした特集内で、“ホワハラ”について言及した。【写真】『モーニングショー』松岡アナ、オフを満喫！ショットさまざまな働き方と、その考えについて議論。「ホワハラ、された側＆した側 双方の言い分」という話題になり、松岡アナが、友人も含め意見を説明した。松岡アナは「数少ない友人をか