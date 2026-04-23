兵庫県姫路市の県営住宅で、水道メーター２９個が盗まれる被害がありました。姫路市は警察に被害届を提出しているということです。 【写真を見る】 【速報】きっかけは「水漏れ」団地の水道メーターが大量盗難全て空き部屋のもの29個兵庫県姫路市が被害届を提出 姫路市上下水道局によりますと、今月２２日未明、姫路市花田町の県営姫路花田鉄筋団地の住民から、「水漏れがある」などと水道メ