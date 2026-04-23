タレントの新山千春（45）が23日までに自身のインスタグラムを更新。14歳年下の夫とのツーショットを撮影した人気俳優の素顔を明かした。19日にストーリーズで「旦那さんとの記念写真を素敵なカメラで撮影してくれたのは、な、なんと中尾明慶さん」とつづり、ベンチに座って寄り添う夫とのツーショットを公開。この日、「YouTubeコラボ撮影終わりでわたしたち夫婦の写真を素敵カメラで撮影してくださったのは中尾明慶さん」