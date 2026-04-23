【ソウル共同】韓国銀行（中央銀行）が23日発表した2026年1〜3月期の実質国内総生産（GDP、速報値）は前期比1.7％増だった。25年10〜12月期のマイナス成長（0.2％減）から2四半期ぶりにプラスに転じた。半導体輸出や国内需要がけん引した。前年同期比で3.6％の増加だった。