※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年5月号からの転載です。 歌劇学校を舞台に描く志村貴子さんの青春群像譚『淡島百景』が、このたび待望のアニメ化！ 憧れと嫉妬、希望と後悔、愛と憎しみ……舞台に立つことを夢見る少女たちの青春の日々が時代を超えてつながっていく。原作コミックスとアニメの世界を、志村さんと浅香守生監督のインタビューとともにご紹介する。 ■過去から未来へ愛と希望をつなぐ物語TVアニメ『淡島