「家賃は収入の3分の1が目安」とよく言われますが、この基準が本当に正しいのか疑問に思ったことはないでしょうか。 特に、初任給30万円で家賃10万円というケースは、ちょうど3分の1に当たるため「問題ない」と考えがちです。しかし、実際の生活では家賃以外にも多くの支出があり、単純な割合だけでは判断できない場合もあります。この記事では、家賃の目安の考え方や、無理のない家賃設定の方法について、分かりやす