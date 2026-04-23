定年後も少し働いて収入を得たいと考える人は増えています。中でも「週3日くらいなら無理なく続けられそう」と感じる方は多いのではないでしょうか。しかし、年金を受け取りながら働く場合、収入や働き方によっては注意すべき点もあります。 本記事では、年金と両立しやすい働き方や、具体的な仕事の例について解説します。 定年後に週3勤務で働く人が増えている理由 定年後に働く人が増えている背景には、生活費