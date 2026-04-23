西武は23日、7月22日(水)〜26日(日)の5試合を、ファッションブランドVARZAR(バザール)とコラボレーションした「VARZAR×LIONS コラボレーションシリーズ」として開催すると発表した。4月24日(金)から始まるチケット販売を前に、元カントリーガールズで小関竜也ファーム監督の長女・小関舞さん、元モーニング娘。の譜久村聖さん、森戸知沙希さんがアンバサダーに就任することが決定し、3人を起用したメインビジュアルを本日公開