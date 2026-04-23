舞台と映像作品の両方で活動してきた俳優イ・ナムヒさんが永眠した。享年64歳。去る4月22日、イ・ナムヒさんは持病のため、死去した。【画像】整形失敗で“うつ病”に…突然この世を去った韓国女優遺体安置所は、ソウル西大門（ソデムン）区の新村（シンチョン）セブランス病院葬儀場15号室に設けられた。出棺は、来る4月24日10時20分に執り行われ、埋葬地はソウル市立昇華院（スンファウォン）となる。イ・ナムヒさんは1983年、演