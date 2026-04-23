【モデルプレス＝2026/04/23】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が4月22日、自身のInstagramを更新。彩り鮮やかな昼食を公開した。【写真】43歳元なでしこ「食欲そそられる」スナップえんどうの炒め物・トマトのパスタなどカラフルな昼食4品◆丸山桂里奈、昼食公開丸山は「4月に保育園が始まり、てんやわんや。まだ慣らし保育だけど、頑張ってこー！！！」と近況をつづり、日常の写真を複数枚投稿。「スナップえんどう