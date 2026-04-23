【モデルプレス＝2026/04/23】King ＆ Princeの永瀬廉が4月22日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。ファンからの心配に回答した。【写真】キンプリ永瀬の自宅に訪れた大物俳優2人◆永瀬廉、ファンからの心配に回答以前テレビ出演時にタピオカを噛まずに飲む姿が放送されたことがある永瀬。そのため、この日はそんな永瀬を心配するメールが番組へ寄せら