フジテレビの井上清華アナウンサーが２３日、メインキャスターを務める同局系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）に生出演した。番組では、後番組でお笑いコンビ「バナナマン」設楽統がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）とリレー中継した。出演者から設楽が、この日が誕生日だと紹介されるとスタジオは拍手が起こった。その中で設楽は「今日、誕生日で５３歳になりまし