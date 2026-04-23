◆米大リーグメッツ３―２ツインズ（２２日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）低迷中のメッツが、連敗を１２でストップした。同点の８回に勝ち越してツインズを振り切って悪夢を払拭した。右足ふくらはぎ肉離れで負傷者リスト入り（ＩＬ）入りしていたフアン・ソト外野手が「２番・ＤＨ」で復帰した。第１打席から中飛、右直といい当たりが野手の正面をついていたが、第３打席は四球、第４打席に右前安打をマ