日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２３日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が連続試合出塁記録をアジア最長、球団史上２位タイとなる「５３」に伸ばしたことを報じた。大谷は２１日（日本時間２２日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２点を追う７回２死一塁で迎えた４打席目、代わった左腕ミラーの直球を三遊間にはじき返すと激走。快足を飛ばして間一髪、一