【DMM通販：5月発送予定ガンプラ】 4月23日 販売再開 DMM通販にて、ガンプラ「HGUC 1/144 グフ」や「RG 1/144 フリーダムガンダム」などが販売再開している。 今回DMM通販では、5月に発送予定のガンプラを対象に予約受付を実施しており、対象商品には「HGUC 1/144 グフ」「RG 1/144 フリーダムガンダム」「HG 1/144 ガンダムアストレイゴールドフレーム アマツミナ」