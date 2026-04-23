◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（５月２日、東京ドーム）ＷＢＡ、ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界バンタム級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が２３日、神奈川県相模原市内の所属ジムで練習を公開した。５月２日の東京ドームで、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に挑む一