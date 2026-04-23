あなたは読めますか？突然ですが、「拙い」という漢字読めますか？自分の能力を控えめに表現するときや、文章の感想などでよく見かける言葉ですが、いざ漢字単体で出されると、読み方に自信がない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「つたない」でした！拙いとは、能力が劣っている、やり方が下手である、という意味です。また、「運が悪い」という意味で使われることもあります。ビジネスや手紙の挨拶では、自分の