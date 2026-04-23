あなたは読めますか？突然ですが、「簪」という漢字読めますか？時代劇や和装のシーンでよく見かける、日本の伝統的な装身具の一つですが、いざ漢字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「かんざし」でした！この漢字は、女性が髪をまとめたり、飾ったりするために挿す棒状の装飾品を意味します。もともとは「髪挿し（かみさし）」が変化した言葉と言われており、古くは魔除けの力が