コンセプトはダイナミック&スポーツ4月23日、M-TEC（無限）は6月に追加予定の新グレード、『ホンダ・シビックe:HEV RS』に対して、現在発売しているシビック用の各種パーツを適用。無限らしいスポーティさと存在感を引き立たせるパーツを提案した。【画像】無限らしさ溢れる！新グレード『ホンダ・シビックe:HEV RS』にダイナミック&スポーツなパーツを装着全20枚無限のシビック用パーツは、『ダイナミック&スポーツ