咸陽市渭城区で発掘した十六国時代大型墓のＭ４墓から出土した陶牛と陶車。（咸陽＝新華社配信）【新華社西安4月23日】中国陝西省考古研究院は21日、同省咸陽市で十六国時代の大型墓を発掘したと公表した。墓は規模が大きく、形状も整っており、独特の構造を持っていた。陶俑など遺物十数点も出土した。陝西省考古研究院は2021年3月から5月にかけ、咸陽市渭城（いじょう）区で古墓4基と陶窯1カ所を発掘。うちM4墓は十六国時代