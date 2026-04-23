既存のさまざまな純正アクセサリー装着が可能4月23日、ホンダアクセスは6月に追加予定の新グレード、『ホンダ・シビックe:HEV RS』に対して、現在発売しているシビック用純正アクセサリーを適用。スポーティさをさらに際立てる提案を発表した。【画像】ホンダアクセス、新グレード『シビックe:HEV RS』に純正アクセサリーを適用全9枚今回追加された新グレードe:HEV RSには、2024年のマイナーモデルチェンジの際に追加設定した、