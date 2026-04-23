イエローストーン超巨大火山下方のマグマシステムを示す図。（北京＝新華社配信）【新華社北京4月23日】超巨大火山は超大規模噴火を引き起こす火山で、環境や気候、人類社会に甚大な影響を及ぼす。その形成メカニズムの理解は、火山災害を警戒する上で重要な意味を持つ。中国の科学者は、マグマの生成から集積に至る超巨大火山の動的変化を世界で初めて明確に示し、火山の動的変化の理解や火山活動の予測、火山災害の防止に新た