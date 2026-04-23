RSがさらに魅力的なモデルへと進化1972年に誕生した初代モデルから数えて、11世代目となる『ホンダ・シビック』が日本で発表されたのは2021年のことだった。【画像】プレリュードに続きS+シフト搭載！ホンダ・シビックに新スポーツグレード『e:HEV RS』登場全63枚翌2022年には『e:HEV』モデルが追加設定されるなど、ホンダはその後も積極的にそのラインナップを拡充。同じく2022年にはかねてから絶大な人気を誇っていた『タイプR