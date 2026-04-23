台湾の頼清徳総統が予定していたアフリカ訪問を取りやめたことについて、中国政府は「台湾が中国の一部だという事実を変えることはできない」と台湾側をけん制しました。台湾の頼清徳総統は22日からアフリカのエスワティニを訪問する予定でしたが、専用機が通過するセーシェル、モーリシャス、マダガスカルが飛行許可を取り消したため訪問を取りやめました。これについて、台湾総統府は「中国が経済的圧力を含む強い働きかけを行っ