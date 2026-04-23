◇ナ・リーグカブス7―2フィリーズ（2026年4月22日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が22日（日本時間23日）、本拠でのフィリーズ戦に「4番・右翼」で先発出場。2試合連発となる5回の左越え2ランに続き、7回には左前打とマルチ安打でチームの破竹8連勝に貢献した。第3打席の2号は、実況が打った瞬間に「クラッシュ!」と叫んだ強い打球。ライナー性で左中間に飛び、左翼席最前列に勢いよく飛び込んだ。打球速度104．1