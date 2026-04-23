拾った他人の保険証を使って診療を受けたとして、警視庁神田署は２３日、兵庫県姫路市、住職の男（５５）を詐欺容疑で逮捕したと発表した。同署は、この保険証の人物になりすまして、２月までの約２年間で約１１５回（診療報酬計約１３３万円相当）の受診を繰り返したとみている。発表によると、男は２月上旬、大阪市内の皮膚科で、千葉県の６０歳代男性の保険証を提示し、男性になりすまして診療を受けた上で、薬局で医薬品数