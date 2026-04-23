消費税減税や給付付き税額控除など、「税制改革」の行方について政府や関係者による活発な議論が続いています。しかし、消費税減税案が浮上した段階では想定していなかった中東情勢の悪化により、政府は当初描いていたシナリオから大きく外れ、対応が難しい局面に追い込まれています。その理由について、本記事でくわしくみていきましょう。減税効果が“立ち消え”に？…イラン紛争で強まる「値上げ圧力」税制改革の核となる「食料