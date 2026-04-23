ハイリスクな株式・FXなどの金融商品とは異なり、実物資産である不動産はボラティリティ（変動性）が低く、「価格が下落することはあっても、価値がゼロになることはまずない」という強みを持っています。本記事では、高橋克英氏の著書『超富裕層に「おもてなし」はいらない』（講談社）より一部を抜粋・編集し、なぜ富裕層は不動産に投資するのか、手持ちの資産を活かしたレバレッジや節税対策などの「ミドルリスク・ミドルリター