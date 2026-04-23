1927年に創業して以来、日本を代表する書店として国内外に展開する紀伊國屋書店。今、SNS上ではそんな紀伊國屋書店の"カバーがけ"のクオリティが大きな注目を集めている。【写真】厚さ5.5センチの本に、ビシッと紀伊國屋書店のカバーが！「厚さ5.5センチ。『カバーかけますか？』と聞かれて、『できるんですか？』。『できますよ』と平然と答えた老舗のプライド」とその模様を紹介したのは作家の藤井青銅さん（@saysaydodo）。藤井