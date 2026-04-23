株式会社キッカケクリエイション（東京都渋谷区）は、このほど「AIコーディングアシスタントツール利用実態」に関する調査結果を発表しました。それによると、AIコーディングアシスタントツールを利用するエンジニアの約9割が「生産性向上」を実感している一方で、約7割が何らかの「課題や不満」を感じていることが明らかになりました。【調査結果を見る】AIコーディング支援ツールについての不満は？調査は、業務でAIコーディング