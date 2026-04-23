2026年4月23日の『徹子の部屋』に高橋克実さんが登場。下積み時代の思い出や、家族について語ります。今回は高橋さんが『トリビアの泉』の名コンビ八嶋智人さんと、清水ミチコさんと語り合った『婦人公論』2019年5月28日号の記事を再配信します。*****高橋克実さん、八嶋智人さんといえば、高視聴率を誇った番組『トリビアの泉』の名コンビを思い出す人が多いでしょう。公私ともに親しい２人ですが、かつて初の二人芝居『禿禿祭（