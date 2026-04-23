これまで自分の思うままに生きてきた人も、赤ちゃんが生まれた瞬間からそうはいかなくなるものです。どこに行くときも何をするのでも、常に赤ちゃんが一緒。行動が制限されるうえ、話相手は夫だけ。その夫も仕事のため、昼間は不在。赤ちゃんに一方的に話しかけながら、「ああ、大人と話したい！」。そんなふうに思うママ、きっと少なくないですよね？そうしたときの強い味方が、地域の子育て支援センターです。乳幼児を連れたママ