子どもが巣立ったら、「こんなことをしてみたい」とアレコレ想像するときはありませんか？ママスタコミュニティに「子育て後」のさらに先「老後」について、こんな投稿がありました。『老後に1人で住むならワンルームか3LDK、どっちがいい？』独り身の老後の条件として、「子どもは自立していること。旦那さんは先に亡くなっている」と出しています。この投稿を読んだママたちは、起きるかもしれない未来の自分を想像してコメン