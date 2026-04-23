世界的インフレはゴルフ界のチケット価格にも大きな影響を及ぼしている。2027年9月にアイルランドで開催される米国対欧州の対抗戦『ライダーカップ』のチケット価格が発表された。一日観戦するデイリーチケットの価格は499ユーロで発売されるのだが、英国通貨で約434ポンド、米ドルにすると586ドル…日本円ではなんと9万3000円！欧州で開催されるゴルフ大会で最高額となった。【写真】25年大会の会場の様子…ものすごいギャラリー