＜前澤杯初日◇23日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞実業家・前澤友作氏発案で今年2度目の開催となる大会が、きょう23日に開幕した。現在、第1ラウンドが進んでいる。【写真】総額35億円超!!前澤杯のスーパーカーがヤバい男子ツアー初参戦の女子通算5勝の青木瀬令奈が、前半からバーディの山を築いている。3、4番と連続でスコアを伸ばすと6番でもバーディを1つ追加。7番ではダブルボギーを叩いたが、8、9番で再