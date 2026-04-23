新潟県燕市の割烹料理店「魚竹本館」が事業を停止し、今後破産による整理を予定していることが分かりました。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、魚竹本館は1968年に創業した割烹料理店で、仕出しなども手掛けていました。 新型コロナ禍以降は感染リスク回避などを背景に宴会や法事の開催が減少・簡素化し、集客が低迷。採算面でも厳しい状況が続き、借入金の返済が棚上げ状態となっていたほか、設備の