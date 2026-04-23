新潟から全国に誇りたいグルメ。今回は子ども連れや女子会に人気の新潟市江南区のカフェを取材。“豆腐”を使った、ふわふわフレンチトーストを紹介します。 JR亀田駅すぐそばにある『MANARSCAFE』。 【桶屋美圭アナウンサー】 「階段を上って店内に入ると、まるで絵本の世界に入り込んだような心踊る空間が広がっています」 スタッフがDIYでこだわりを詰めた店内には、一人でも気軽に立ち寄れるようカウンタ}