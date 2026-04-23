VAIOは4月23日、Core Ultra シリーズ3プロセッサを搭載した法人向け14型ノートPC新モデル「VAIO Pro PK-R」（VJPKR2）を発表した。VAIOの法人向けストア「VAIOストアビジネス」を通じ、同日から受注受付を開始する。同等の個人向けカスタマイズモデルの最小構成価格は269,500円。カラーはファインブラック、ブライトシルバー、ディープエメラルド、アーバンブロンズの4色展開（写真はアーバンブロンズ）Core Ultra シリーズ3を搭載