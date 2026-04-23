中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『鬼女の棲む家』(毎週水曜24:24〜)の第4話が、22日に放送され、“鬼女”の狂気がついに一線を越えた。石田ひかり演じる明香里が次に狙ったのは、100万人超のフォロワーを抱える美魔女インフルエンサーだ。まりゑこれまで、大物プロデューサー、迷惑配信者、国民的人気俳優の不正を次々と暴き、晒して炎上させ、社会的に葬ることで快感を得てきた明香里(石田ひかり)。次なるターゲットを美魔女イン