ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は4月23日〜5月6日までの期間限定で、オーストラリア産ブラックアンガス牛のヒレステーキを堪能できる「ヒレステーキフェア」を開催する。ビッグボーイ「ヒレステーキフェア」を開催大麦を中心とした穀物で肥育されたオーストラリア産の“ブラックアンガス牛”は、柔らかい肉質と甘みのある脂、旨みの詰まった赤身が特長で、本フェアでは、赤身の